زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب المكسيك

أعلنت دائرة المسح الجيولوجي الوطنية في المكسيك عن وقوع زلزال قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، جنوبي البلاد.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا للدائرة، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 12 كم جنوب شرقي مدينة كروسيسيتا بولاية أوخاكا.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في المكسيك، بأن الهزات الأرضية لم تكن قوية، وأنها بدأت بعد 30 ثانية من انطلاق صافرات الإنذار، وأنه لم يسمح بعد لسكان البنايات التي تم إخلاؤها بالعودة.

وكان زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب سواحل المكسيك، يوم 22 مايو/ أيار الماضي.