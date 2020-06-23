بومبيو: مساهمات الصين في مكافحة كورونا "لا تذكر"

قلل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من قيمة المساهمة الصينية في الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال بومبيو، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "المساهمات الصينية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، صغيرة جدا (تافهة)، إذا تم مقارنتها بالخسائر المادية والبشرية لعدم كشفها للحقائق".

China’s contributions to fighting the COVID-19 pandemic are paltry compared to the financial and human cost of its cover-up. pic.twitter.com/O7bhBgIS9Z — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 23, 2020

وتابع بومبيو: "مساهمات الصين وما يطلق عليه "الكيانات الخاصة الصينية" في مكافحة كورونا مع الدول الأفريقية لا تذكر، مقارنة بما تسببه ممارساتها الغامضة من خسائر، وقادت دولا لأشياء مخيبة للآمال"، مضيفا: "الولايات المتحدة ستواصل العمل في أفريقيا".

ولفت وزير الخارجية الأمريكية إلى أن "مبادرة الحكومة الأمريكية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ساهمت في إنقاذ ملايين الأفارقة".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي مرض كوفيد-19 وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضدها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 472 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.