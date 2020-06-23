موقف الأمين العام للناتو بشأن محادثات الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بالمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية.

وقال ستولتنبرغ مخاطبا المشاركين في منتدى دولي عقد في بروكسل: "أرحب بحقيقة أن روسيا والولايات المتحدة تبدآن مفاوضات حول كيفية التوصل إلى معاهدة حول الحد من الأسلحة النووية، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا جميعًا".

إلى ذلك، دعا الأمين العام لحلف الناتو الصين للانضمام إلى المفاوضات مؤكدا أن "تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية سيكون قرارا صحيحا، حتى إذا لم يؤيده الجانب الصيني".

وناقش دبلوماسيون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وروسيا، مسألة الحد من التسلح النووي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، في اجتماع في فيينا، عقد قبل ثمانية أشهر من انتهاء اتفاقية رئيسية للأسلحة النووية .