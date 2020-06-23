بومبيو يوجه رسالة إلى ملك الأردن

وجه وزير الخارجية الأمريكي رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، تحدث فيها عن أهمية علاقة الصداقة بين البلدين، ودورها في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأرسل الأردن مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود الأطقم الطبية الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

BREAKING: Dr. Anthony Fauci says COVD-19 vaccine could be ready by the end of this year or early 2021; it’s "when and not if." https://t.co/zZ3aBkAnc8 — The Associated Press (@AP) June 23, 2020

وكتب بومبيو، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الأصدقاء يساعدون الأصدقاء. الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لما أرسله الأردن من مساعدات طبية إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

Friends help friends. Grateful for Jordan’s kind donation of PPE--masks, goggles, and coveralls--to @FEMA to help keep American frontline workers safe. We value our longtime partnership with Jordan and stand together in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Fqfxozo6TJ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 23, 2020

وتابع: "هذه المساعدات تساهم في حماية وتأمين الأطقم الطبية الأمريكية، الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا".

وأضاف: "نقدر شراكتنا الممتدة مع الأردن، ونقف معا في محاربة فيروس كورونا المستجد".

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، أصبح مسألة وقت، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، التي أشارت إلى أن أكبر خبير أمريكي في علم الأوبئة ذكر أن اللقاح سيكون متوفر نهاية العام.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 472 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.