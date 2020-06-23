كوريا الشمالية تؤجل خطة العمل العسكرية ضد كوريا الجنوبية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، تأجيل خطة العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الحكومية الكورية الشمالية، اليوم الاربعاء: "عقد رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الشمالية كيم جونغ أون، جلسة تمهيدية للدورة الخامسة للجنة العسكرية المركزية للدعوة السابعة لحزب العمل الكوري، قرر خلالها تأجيل خطة العمل العسكرية التي قدمتها هيئة الأركان العامة ضد الجنوب".

أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أنه تم رصد مكبرات صوت على الحدود مع الجارة الشمالية، وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد المكبرات من بلدة كانغ هوا بمدينة إنتشون، غرب سيئول، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية أعادت تركيب مكبرات الصوت للحرب الإعلامية ضد جارتها الجنوبية في مناطق حدودية مؤخرا.

بدأ البث الدعائي عبر مكبرات الصوت لأول مرة بين الكوريتين في عام 1963 في منطقة الحدود الغربية كسلاح من أسلحة الحرب النفسية.

وكانت كوريا الجنوبية، قد توعدت جارتها الشمالية بدفع الثمن، حال اتخذت خطوات عسكرية ضد الجنوب.

وقال رئيس العمليات بهيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، جون دونغ-جين، "إن هذه الخطوات تدمر جهود الكوريتين التي تواصلت لمدة عقدين لتطوير العلاقات الكورية، والحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف محذرا، "إذا خطت كوريا الشمالية هذه الخطوات بالفعل، ستدفع الثمن بكل تأكيد".

وتابع، "فيما يتعلق بالوضع الأمني الحالي، الجيش يراقب الحركات العسكرية الكورية الشمالية عن كثب على مدار الساعة ويحافظ على وضع استعداد قوي. وسنستمر في بذل الجهود لإدارة الوضع بثبات ولمنع تحول هذا التصعيد إلى أزمة عسكرية"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".