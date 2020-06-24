رئيس البرلمان التركي يهاجم ماكرون ويضع شرطا لفرنسا في ليبيا

أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، يوم أمس الثلاثاء، أن على الرئيس الفرنسي التفكير بالسلام في ليبيا والتخلي عن دعم خيار الحرب والمواجهة في هذه البلاد.

وجاءت تصريحات شنطوب بعد تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "إن كان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ مهتما بالسلام في ​ليبيا​ كما يدّعي، فعليه التخلي عن جر البلاد إلى الفوضى عبر دعمه لقائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​، وأن يرى أن هذا الدعم لن يثمر بنتيجة".

Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron’un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür.



Macron’a düşen, Türkiye’nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 23, 2020

وأضاف شنطوب، قائلا: "مبادرة ​تركيا​ في ليبيا تستند إلى القانون الدولي وغرض السلام الإقليمي"، مركزا على أن "محاولة ماكرون الذي يعتبره مواطنو بلاده فاشلا في العديد من المجالات على رأسها مكافحة ​كورونا​، تغيير الأجندة عبر معارضته لتركيا، ما هي إلّا مؤشّر للعجز السياسي".

وأكد رئيس البرلمان التركي أن "على ماكرون القراءة الصحيحة لمكانة تركيا والتصرف وفقا لذلك".