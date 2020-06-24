كوريا الجنوبية تتخلى عن بطاقة رخصة القيادة

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية بدء استخدام الهواتف المحمولة، اليوم الأربعاء، بدلا من وثائق رخص القيادة.

وأطلقت ثلاث شركات الاتصالات الكورية الجنوبية بالتعاون مع الشرطة خدمة التحقق من رخصة القيادة عبر تطبيق الهاتف المحمول "باس" (PASS)، ابتداء من اليوم، وتم الإعلان عن الخدمة لأول مرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

ويستفيد المواطنون من الهوية الإلكترونية لإثبات سنهم القانوني عند شراء بعض المواد في متاجر التجزئة الصغيرة على مدار الساعة (convenient store) مثل سلسلة "سي يو"، و"جي إس" في جميع أنحاء البلاد.

Wow - South Korea will enable digital driver licenses via the PASS app. Google's solution for Android 11+ will be better, but getting people and govt. onboard with the idea in the first place is THE major hurdle to overcome.



Via: https://t.co/TdNxrn1v1N — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 23, 2020

ويمكن عرض الهاتف المحمول، في يونيو/حزيران، عند تجديد رخصة القيادة أو إعادة إصدارها وإصدارها باللغة الإنجليزية في 27 موقعا.

ومن المتوقع أن تستخدم هذه الخدمة خلال عمل شرطة المرور وتأجير السيارات وغيرها في المستقبل القريب.

وتطبق الشركات الثلاث تقنيات المنع من التقاط الشاشة، وتهيئة الرمز الشريطي ورمز الاستجابة السريعة بعد مرور زمن معين، لتخفيف مخاطر الاستخدام غير القانوني لاسم آخر.