إطلاق نار على الحدود التركية الإيرانية يسفر عن قتلى وجرحى

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نار طاول القوات العسكرية التركية الحدودية الموجودة على الحدود مع إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان الدفاع التركية، وجاء فيه: أن "جنديا تركيا قتل وأصيب آخران في جنوب شرق تركيا إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري جنوب شرقي تركيا.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.