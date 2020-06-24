استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا عن قريب

تخطط تركيا لاستئناف رحلات الطيران الخارجي بشكل تدريجي مع 40 بلدا بعد أن تم تعليقها بسبب تفشي وباء كوفيد – 19.

وأعرب السفير التركي لدى موسكو محمد صامصار، عن أمله باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال يوليو/ تموز المقبل، إثر تعليقها خلال الفترة الماضية في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأوضح السفير أن مسؤولين من كلا البلدين، على تواصل دائم من أجل استئناف الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن. وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأفاد بأن بلاده اتخذت التدابير الضرورية في جميع المرافق السياحية لتستقبل زوارها من السياح الروس بشكل آمن.

وأشار إلى أن تركيا أطلقت برعاية وزارة الثقافة والسياحة وبمساهمة من وزارات الصحة والنقل والداخلية والخارجية "برنامج شهادة السياحة الآمنة"، الذي سيكون ساريا بداية من موسم صيف 2020.

ولفت إلى أن شهادة السياحة الآمنة، تغطي مجموعة واسعة من التدابير التي يتعين اتخاذها، من النقل إلى الإقامة، إلى الحالة الصحية للعاملين في المرافق والمسافرين.

وأكد أن هذه الشهادة التي ستصدر من قبل هيئات تصديق دولية، ستوثق استيفاء شروط ذات مستوى عالٍ من الصحة والنظافة في المرافق الخدمية مثل المطارات ووسائل النقل والمطاعم وأماكن الإقامة.

وأشار إلى أن تركيا جذبت 51.7 مليون سائح، العام الماضي، في الوقت الذي يصعب فيه الإدلاء بتوقعات حول عدد السياح، العام الجاري، بسبب جائحة كورونا، لافتا أنها رغم ذلك "ستستقطب الكثير من السياح".

وأكد أن العلاقات بين تركيا وروسيا لا تقتصر على المجال السياحي فقط، وأن البلدين يبذلان جهودا كبيرة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية رغم الصعوبات الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى اهتمام السياح الأتراك أيضا بروسيا، موضحا أن استمرار موسكو في فرض التأشيرة على المواطنين الأتراك يشكل عائقا أمام هذا الإقبال.

وأعرب في هذا الصدد عن إيمانه في تسجيل زيادة كبيرة في عدد السياح الأتراك في روسيا في حال إلغاء التأشيرة المفروضة عليهم.

ويشار إلى أن تركيا استأنفت رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من 1 حزيران/ يونيو، في إطار الخطوات المتخذة لتخفيف الإجراءات المفروضة للحد من انتشار وباء - كوفيد - 19 والعودة للحياة الطبيعية.

وكانت الخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها الخارجية بشكل تدريجي في آذار/ مارس الماضي، ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التركية لمكافحة فيروس كورونا.