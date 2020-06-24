تطور عسكري خلال وصول شاحنة نفط إيرانية إلى ميناء فنزويلا

أعلنت القيادة البحرية الأمريكية في المنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة لها أبحرت قرب السواحل الفنزويلية، وذلك بعد ساعات من رسو سفينة نفط إيرانية في ميناء كراكاس.

وذكر موقع " BusinessInsider" الأمريكي أن السفينة الأمريكية من نوع "نيتزي" أبحرت في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الفنزويليّة، التي تمتد لمسافة 12 ميلًا بحريًّا تقريبًا من سواحلها".

وأشارت القيادة البحرية الأمريكية أن "السفينة كانت تقوم بعملية دورية لها دون أي أهداف معينة وذلك في إطار المراقبة الملاحية الحرة".

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ بإرسال وزيادة الوجود العسكري في منطقة الكاريبي، وذلك لأهداف عسكرية وأمنية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.