وزيرة كورية تعلن ترشحها لمنصب عالمي

أعلنت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي، اليوم الأربعاء، مشاركتها في منافسة تولي منصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية.

وتعاني المنظمة في الوقت الحالي لأكبر أزمة منذ انطلاقها عام 1995، حول تزايد الغموض في أحكام دولية حول التجارة بين الدول والتعاون الهش بين الدول الأعضاء، وقالت يو للصحفيين: "أتعهد بإصلاح نظام المنظمة التي تواجه أكبر أزمة منذ انطلاقها، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى تحقيق كوريا الجنوبية نمو عن طريق التجارة الحرة، قائلة، حان الوقت للعب دور مسؤول لإعادة النظام التجاري في إطار "WTO" وإعادة نظام التعايش العالمي بالاستفادة من خبراتها وقدراتها.

"South Korea can play a role of bridge, connecting developing countries and advanced countries," says South Korean Trade Minister Yoo Myung-hee.https://t.co/qF78isbMCH — Nikkei Asian Review (@NAR) June 24, 2020

وتحدثت يو عن الصعوبات التي تواجهها المنظمة في حل النزاعات، مضيفة أن كوريا الجنوبية يمكن ان تلعب دور الوسيط لحل النزاعات بين الدول الأعضاء بعد أن شهدت المنظمة ركودا في نشاطها بسبب الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جانب وبين الدول المتقدمة والدول النامية من جانب آخر.

وبدأت منظمة التجارة العالمية عملية اختيار أمين عام جديد، منذ بداية شهر يونيو/حزيران، حيث من المقرر أن تنحي البرازيلي روبرتو أزيفيدو في أغسطس/آب، قبل عام تقريبا من انتهاء ولايته، حسب الوكالة.

ووفقاً للوزارة، تلقت منظمة التجارة العالمية حتى الآن أربعة مرشحين، من مصر والمكسيك ونيجيريا ومولدوفا.

تم تعيين يو، وزيرة للتجارة في كوريا الجنوبية، في فبراير/شباط من العام الماضي. وتجيد يو اللغة الإنجليزية وعملت كمتحدث باسم المكتب الرئاسي للمراسلين الأجانب. وكانت أول امرأة تصبح موظفة من الدرجة الأولى عام 2018 في تاريخ وزارة التجارة الذي يبلغ 70 عامًا.