مسلسل عن صدام بين ترامب ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال يعرض قبل الانتخابات

قالت "قناة شوتايم" إن مسلسلا تلفزيونيا عن الصدام بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، جيمس كومي، بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، سيذاع قبل توجه الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم قناة "شوتايم" الفضائية، القول: "سنعلن عدة تغييرات لجدول برامجنا ومسلسل (ذا كومي رول) سيعرض قبل الانتخابات على الأرجح، وكان موعده الأصلي في أواخر نوفمبر.

وكان كومي قد أعرب عن أمله في أن يعرض المسلسل قريبا دون تأخير، إذ وصفه بأنه يهم الأمريكيين.

وأدت إقالة ترامب لكومي عام 2017 إلى تحقيق بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات استمر 22 شهرا وأجراه المحقق الخاص روبرت مولر.

وقالت "شوتايم" إن المسلسل التلفزيوني المكون من جزأين ومن بطولة جيف دانيالز الذي يجسد شخصية كومي والممثل الأيرلندي برندان جليسون في دور ترامب يستند إلى كتاب كومي الأفضل مبيعا (إيه هاير لوياليتي) أي "ولاء أسمى" إلى جانب مقابلات أخرى استمرت لأكثر من عام.

يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا مرارا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، من خلال عمليات قرصنة منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما نفت موسكو تلك المزاعم، مؤكدة عدم ضلوعها في مثل تلك العمليات.