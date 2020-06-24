وكالة: أمريكا تدرس فرض رسوم على واردات بقيمة 3.1 مليار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية فرض رسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولفتت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية إلى أن تلك الرسوم قد تصل قيمتها إلى 3.1 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الأمريكية، نقلا عن إشعار نشره مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على صادرات بقيمة 3.1 مليار دولار من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد فرض حظرا على البطاقات الخضراء الجديدة وتأشيرات العمل حتى نهاية العام.

وأعلن ترامب بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أنه "في ظل الانكماش الاقتصادي الاستثنائي من تفشي مرض (كوفيد-19)، تشكل بعض برامج التأشيرات لغير المهاجرين تهديدا غير عادي بالنسبة لتوظيف العمال الأمريكيين".

ويشمل القرار الجديد تجميد تأشيرات "H1-B" و"H-4" الجديدة التي يستخدمها العاملون في مجال التكنولوجيا، وتأشيرات "L" الخاصة بالتحويل بين الشركات، ومعظم تأشيرات "J" لبرامج العمل والدراسة في الخارج.

كذلك سيتم وقف بعض تأشيرات "H2-B" التي يستخدمها العمال الموسميون، ولكن لن يتأثر العمال المهاجرون الذين يحملون هذه التأشيرات بالفعل.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة معدل بطالة بنسبة 13.3%، ذكر البيت الأبيض أن قرار ترامب سيمنع العمال الأجانب من شغل 525 ألف وظيفة.