عمدة نيويورك يعلن موعد افتتاح الشواطئ

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك على تويتر، أمس الثلاثاء، إن شواطئ المدينة ستفتح للجمهور وستسمح بالسباحة قبل عيد الاستقلال، وذلك بعد فتحها جزئيا أثناء عطلة يوم الذكرى الشهر الماضي.

وأكد رئيس البلدية تقارير إعلامية أفادت بأن شواطئ نيويورك ستُفتح رسميا الأسبوع المقبل.

وقال دي بلاسيو: "الشائعات صحيحة" شواطئ نيويورك ستسمح بالسباحة في أول/ يوليو".

وأكد ضرورة التزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على الشاطئ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 121 ألفا وأصاب 2.36 مليون شخص في الولايات المتحدة حتى أمس الثلاثاء.

The rumors are true: NYC beaches will open for swimming on July 1.



Let’s keep playing it safe: social distance & face coverings, even at the beach! — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 24, 2020

وأعيد فتح الشواطئ في عدد قليل من الولايات جزئيا أثناء عطلة يوم الذكرى من 23 إلى 25 مايو/ أيار، ولكن مع فرض قيود مختلفة منها حظر السباحة في شواطئ مدينة نيويورك.

وسجلت المدينة إجمالا 217742 إصابة بالفيروس حتى أمس و22343 وفاة.