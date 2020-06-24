عمدة نيويورك يعلن موعد افتتاح الشواطئ

وأكد رئيس البلدية تقارير إعلامية أفادت بأن شواطئ نيويورك ستُفتح رسميا الأسبوع المقبل.
وقال دي بلاسيو: "الشائعات صحيحة" شواطئ نيويورك ستسمح بالسباحة في أول/ يوليو".
وأكد ضرورة التزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على الشاطئ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 121 ألفا وأصاب 2.36 مليون شخص في الولايات المتحدة حتى أمس الثلاثاء.
The rumors are true: NYC beaches will open for swimming on July 1.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 24, 2020
Let’s keep playing it safe: social distance & face coverings, even at the beach!
وأعيد فتح الشواطئ في عدد قليل من الولايات جزئيا أثناء عطلة يوم الذكرى من 23 إلى 25 مايو/ أيار، ولكن مع فرض قيود مختلفة منها حظر السباحة في شواطئ مدينة نيويورك.
وسجلت المدينة إجمالا 217742 إصابة بالفيروس حتى أمس و22343 وفاة.
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