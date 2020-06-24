مسؤول أمريكي: أمتنا ركعت بسبب فيروس واحد صغير

قال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن جائحة مرض "كوفيد 19" تسببت في "ركوع هذه الأمة".

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" أضاف ريدفيلد خلال جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، إن بلاده ستنفق على الأرجح نحو 7 تريليونات دولار "بسبب فيروس واحد صغير"، مضيفًا: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا للتعامل مع هذا الفيروس".

وقال ريدفيلد إن الفيروس سلط الضوء على قلة الاستثمار في "القدرات الأساسية لبيانات الصحة العامة" طيلة عقود. وأضاف أن الوقت قد حان لإصلاح النظام المعطل.

ويرجح مسؤولو الصحة أن تعليقات ريدفيلد هذه تأتي تعليقًا على ما تشهده نصف الولايات الأمريكية من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، ولا يرجع ذلك فقط إلى زيادة الاختبارات.

على الصعيد الوطني، أصيب في عموم الولايات المتحدة، أكثر من 2.3 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد، وتوفي ما يقرب من 121 ألف شخص، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.