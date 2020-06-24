دراسة: بلازما دماء الرجال أكثر فائدة لعلاج كوفيد 19

ناشدت السلطات الصحية في بريطانيا الرجال المتعافين من "كوفيد 19" التبرع بـ"بلازما الدم"، لاستخدامها في التوصل لعلاج للمرض.

وذكرت الخدمة الوطنية الصحية في بريطانيا أن الرجال أكثر عرضة للإصابات الخطيرة جراء فيروس كورونا، ولذا فهم ينتجون مستويات أعلى من الأجسام المضادة بالمقارنة مع النساء.

ويعني ذلك أن بلازما دماء الرجال قد تكون أكثر فائدة لإنقاذ حياة مصابين جدد، وذلك بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب خدمة الصحة الوطنية البريطانية، يمكن استخدام البلازما لعلاج المرضى في المستشفيات في حال نجاح التجارب.

وبدأت خدمة الصحة في طلب الدم والبلازما من المتعافين من "كوفيد 19" في أبريل/ نيسان. وبحلول منتصف مايو/ أيار، تبرع ما يقرب من 600 شخص بالبلازما.

ومن بين تبرعات الرجال، كان لدى 43% منهم مستويات عالية من الأجسام المضادة تكفي لاستخدامها في التجارب، مقارنة بـ29% فقط بين النساء.