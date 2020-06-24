مسؤول إيراني: قانون قيصر يخدم أهداف واشنطن غير المشروعة في سوريا

أعلن علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، تنديده بسياسات الحظر اللاقانوني وغيرالإنساني الأمريكي تجاه سوريا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات خاجي خلال مباحثاته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وقال خلالها: إن "الحظر الأمريكي الجديد والذي يعرف بقانون "قيصر" جاء في سياق الضغظ على الشعب السوري ومتابعة أهداف واشنطن غير المشروعة عبر اللجوء إلى الآلية الاقتصادية".

وحذر خاجي من التداعيات المقلقة للغاية نتيجة للحظر الاقتصادي الأحادي المفروض على الشعب السوري، مؤكدا على ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية للحد من هذا الحصار ومواصلة العملية السياسية لحل القضية السورية عبر الطرق السليمية.

ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".