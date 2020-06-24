بقيمة 89 مليون دولار... محطة طاقة أفغانية بأياد مصرية

أعلن هاني صلاح، سفير مصر لدى أفغانستان، أن إحدى الشركات المصرية قد نجحت في النفاذ إلى السوق الأفغاني من خلال توقيع عقد مشروع إنشاء محطة طاقة بسعة 59 ميغاواط بقيمة تبلغ 89 مليون دولار في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان.

وأوضح السفير أن المشروع يزيد من الطاقة الكهربائية في أفغانستان بنسبة 30% ويُسهم في إيجاد 200 فرصة عمل مباشرة وأعداد كبيرة من فرص العمل غير المباشرة.

وأضاف السفير أن هذا المشروع يُمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في العلاقات المصرية الأفغانية تعمل على تفعيل التواجد المصري في أفغانستان، ويساعد علي نفاذ مزيد من الشركات المصرية إلى السوق الأفغاني الواعد خلال الفترة المقبلة، كما يُمكِن شركات الكهرباء والمقاولات المصرية من الدخول إلى أسواق دول آسيا الوسطى من خلال الربط الكهربائي بينها وبين محطة الطاقة المُزمع إنشائها شمالي أفغانستان.