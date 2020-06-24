تحذير أمريكي من الأسبوعين المقبلين في مواجهة كورونا

قال خبير علم الأوبئة في البيت الأبيض، الطبيب أنطوني فاوتشي، أمام لجنة في مجلس النواب، أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين" لمواجهة هذا الارتفاع "المقلق" في الإصابات بفيروس كورونا.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من تسجيل زيادة مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق عديدة من الولايات المتحدة، فيما تخطت حصيلة الوفيات جراء الوباء في العالم 475 ألف وفاة، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وتضاعف عدد الوفيات في العالم في أقل من شهرين ليصل إلى 477117 وفاة من أصل 9263835 إصابة، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا مع بلوغ حصيلتها 193800 وفاة من أصل 2557761 إصابة.

ويتسارع تفشي الفيروس في أمريكا اللاتينية حيث سجلت 100378 وفاة وأكثر من مليوني إصابة.