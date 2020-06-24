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    عمال مهاجرون يستريحون في أنابيب إسمنتية، خلال الإغلاق التام على مستوى الدولة، لإبطاء انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في لكناو، الهند ، 22 أبريل 2020.

    منظمة تحذر من "قنبلة موقوتة" تهدد كوكب الأرض كله

    © REUTERS / Pawan Kumar
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (89)
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    حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران، مما وصفته بـ"القنبلة الموقوتة" التي سببتها جائحة كورونا المستجد، والتي يمكنها أن تهدد كوكب الأرض كله.

    وأوضحت منظمة العمل الدولية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أن تلك القنبلة متمثلة في "العمال المهاجرين" العائدين إلى بلدهم، بسبب جائحة "كوفيد 19".

    وناشدت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الحكومات بضرورة تقديم الدعم لعشرات الملايين من العمال المهاجرين، الذين أجبروا على العودة إلى بلدانهم بسبب جائحة فيروس كورونا ليواجهوا البطالة والفقر.

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    إجراءات الحماية من كورونا تثير أزمة بين العمال ورجال الأعمال في مصر

    وقالت المنظمة في تقرير إنه ينبغي على الحكومات أن تدرج العمال العائدين، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم بين عشية وضحاها، ضمن إجراءاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية وإعادة دمجهم في أسواق العمل الوطنية.

    وقالت مانويلا تومي، مديرة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر صحفي "هذه أزمة محتملة داخل أزمة".

    وبحسب المنظمة، هناك ما يقدر بنحو 164 مليون عامل مهاجر في العالم، نصفهم تقريبا من النساء، أي ما يعادل قرابة 4.7 في المئة من قوة العمل العالمية. ويعمل كثيرون منهم في قطاعات الرعاية الصحية والنقل وتقديم الخدمات المنزلية والزراعة.

    وقالت تومي إن تحويلاتهم المالية أساسية بالنسبة لأسرهم واقتصادات دولهم، مشيرة إلى تقرير للبنك الدولي يتوقع تراجعا في التحويلات بقيمة مئة مليار دولار بحلول نهاية العام.

    وقالت ميشيل ليتون، رئيسة قسم هجرة الأيدي العاملة بمنظمة العمل الدولية، إن نحو المليون من العمال المهاجرين عادوا إلى منطقة جنوب آسيا وحدها.

    وتوضح أرقام المنظمة أن ذلك يشمل 500 ألف نيبالي عادوا من الهند وأكثر من 250 ألفا من بنغلادش عادوا من الشرق الأوسط و130 ألف إندونيسي و100 ألف بورمي و50 ألف فلبيني، معظمهم رجعوا بحرا.

    وقالت ليتون أن إثيوبيا تتوقع عودة ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف مهاجر بحلول نهاية العام.

    وأضافت: "هناك مشاكل خطيرة تتعلق باستحقاقهم للحماية الاجتماعية لدى عودتهم، فمثلا لا يمكنهم أخذ استحقاقهم في الضمان الاجتماعي وهذه مهمة تتطلب تعاونا بين الدول المرسلة والمستقبلة".

    وقال ريشارد كوليفينسكي من مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت إن أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين في منطقة الخليج تأثرت بفقدان الوظائف، حيث يُعتقد أن أكثر من 90 ألفا منهم غادروا الكويت منذ أبريل /نيسان.

    لكنه أضاف أنه ليس كل من فقد وظيفته في منطقة الخليج راغب في إعادته إلى وطنه، وأن الإمارات والبحرين خففتا قيود تغيير أرباب العمل..

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (89)

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    فيروس كورونا, منظمة العمل الدولية, أزمة المهاجرين, المهاجرين, مهاجرين, عمال بناء, عمالة, عمال
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