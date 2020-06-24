تركيا تعلن عن أرقام تجارة إلكترونية بمليارات الدولارات في عام 2019

أعلنت الحكومة التركية أن حجم التجارة الإلكترونية في البلاد بلغ 136 مليار ليرة تركية (نحو 20 مليار دولار) في عام 2019.

ونقلت "الأناضول" عن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، تأكيدها اليوم الأربعاء أن:

"حجم التجارة الإلكترونية في تركيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بمرحلة وباء كورونا شهد ارتفاعاً بنسبة 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم".

عاجل |وزيرة التجارة التركية: حجم التجارة الإلكترونية خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بمرحلة وباء كورونا شهد ارتفاعاً بنسبة 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 24, 2020

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وأضافت الوزيرة: حجم التجارة الإلكترونية ببلدنا بلغ 136 مليار ليرة تركية (نحو 20 مليار دولار) في 2019.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن محاولات النيل من الاقتصاد التركي باءت بالفشل.

وقال أردوغان، إن "الأداء الاقتصادي لتركيا في تحسن مستمر".

وأضاف أن "سعر الفائدة في تركيا يتراجع بشكل مستمر، وكذلك معدل التضخم الذي سيصل في أقرب وقت إلى خانة الآحاد".

وتابع قائلا: "علينا أن نحقق ذلك حتى يكون الاقتصاد جالسًا على مساره الصحيح"، بحسب وكالة "الأناضول".