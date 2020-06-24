أبو الغيط يطالب مجلس الأمن بمنع إسرائيل من تنفيذ خطة ضم أراض فلسطينية

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن تنفيذ خطتها لضم أراض فلسطينية محتلة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال أبو الغيط خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية الفلسطينية: "الجامعة العربية مقتنعة بأن خطة الضم الإسرائيلية تمثل تهديدا للاستقرار وتصعيدا للعنف وتهديدا للسلم بالمنطقة".

وأضاف أبو الغيط: "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع".

وتابع أبو الغيط في الاجتماع الذي أجري بتقنية الفيديو كونفرانس: "الإسرائيليون يعتقدون أن فرض الأمر الواقع هو الحل واستبعدوا حل الدولتين".

وأضاف: "آمل أن تقروا بخطورة التحركات الإسرائيلية ويجب على المجلس (مجلس الأمن الدولي) حث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع بالمنطقة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، إن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، سيقدمان إفادة لأعضاء المجلس بشأن خطة الضم الإسرائيلية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.