السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى قول السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا"، مشيرا إلى أن "الاتصال شهد التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية".

© Sputnik . Alex Pantsikov رئيس وزراء كندا يعرض مساعدة مصر في مواجهة الإرهاب ولفت إلى أنه تم بحث "الفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، فضلاً عن استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية".

وأضاف: "كما تناول الاتصال مناقشة جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين".

وأوضح أنه "جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز السلم والأمن الدوليين".