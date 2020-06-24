ما قصة محاولة اغتيال ترامب على يد الاستخبارات المركزية؟

عكف مرشح البيت الأبيض لقيادة منصب كبير في البنتاغون، على نشر نظريات المؤامرة التي تروج لمحاولة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن العميد المتقاعد أنتوني تاتا، الذي تم ترشيحه ليصبح وكيل وزارة الدفاع للسياسة، تحدث عن محاولة مدير الوكالة السابق جون برينان اغتيال ترامب.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن تاتا حاول تمرير نظرية مؤامرة زائفة مفادها أن برينان أطلق تغريدة مشفرة يطالب فيها باغتيال الرئيس ترامب في عام 2018.

وأضافت أنها راجعت العشرات من الحلقات الإذاعية والتلفزيونية لتاتا، ووجدت أنه نشر أيضًا نظريات مؤامرة تروج لوجود "عصبة خفية بالدولة" من المسؤولين الذين يفضلون فشل ترامب.

وقال تاتا إن الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما انخرطوا في سلوك "خيانة" بتعبيرهم عن استيائهم من رئاسة ترامب خلال فترة انتقال السلطة له.

العميد المتقاعد مرشح لتولي ثالث أعلى منصب في البنتاغون، لكن ترشيحه يواجه خطرًا بعد معارضة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين له، نظرًا لتاريخه المتعلق بـ"رهاب الإسلام"، والتعليقات المهينة، بما في ذلك وصفه أوباما بـ"المسلم" و"القيادي الإرهابي".