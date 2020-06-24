تسجيل
15:24 GMT24 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إعلان حالة طوارئ في الصين بسبب خطر الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، يونيو 2020

    أخصائي سوري يكشف من الصين تفاصيل من المرحلة الأخيرة للقاح كورونا قبل تسويقه

    © AFP 2020 / Noel Celis
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104571/47/1045714706_0:390:2946:2047_1200x675_80_0_0_2a9f6e9b41b47dffe8d3cba740918d60.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202006241045813789-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%87/

    أعلنت الصين نجاح المرحلتين الأولى والثانية من إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، لتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الإعلان النهائي عن النجاح التام للقاح والبدء بتسويقه.

    وأعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة "ساينوفارما" الصينية منذ يومين نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

    ضابط يرتدي زيا واقيا يعطي ارشادات بشأن عملية اجلاء المواطنين من مدينة ووهان، 2 فبراير 2020
    © AP Photo / Arek Rataj
    الشرطة الصينية تعتقل صحفية نقلت ما يحدث في ووهان خلال أزمة كورونا
    ووفقا لموقع تشاينا دوت أورغ، أظهرت النتائج أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، ونجح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوما.

    وذكرت الشركة أن التجارب السريرية للقاح هي دراسة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية".

    وحول هذا الموضوع، كشف الأخصائي السوري بأمراض المناعة في الصين طارق محمد لوكالة "سبوتنيك" بعض تفاصيل المرحلة الأخيرة التي تسبق الإعلان النهائي عن نجاح اللقاح.

    وقال: "تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن نجاح التجارب السريرية في مرحلتها الأولى والثانية على اللقاح الذي تم تطويره في معهد ووهان للمنتجات البيولوجية. حيث كانت المرحلة الأولى تهدف للتأكد من الأمان. وكان اللقاح آمنا و لم تظهر أي آثار جانبية مهمة على المتطوعين و كان عددهم 108".

    وتابع: "في المرحلة الثانية التي تهدف للتأكد من حدوث الاستجابة المناعية و تشكل الأضداد، لدى مراجعة النتائج تبين أن جميع المتطوعين البالغ عددهم 500 متطوع قد أنتجوا أجساما مضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" بعيارات عالية بعد 28 يوم من التطعيم و بنسبة 100% من المتطوعين" .

    وأضاف: "في 30 أيار الماضي تم الإعلان عن نجاح تجارب اللقاح المعطل الآخر الذي طوره معهد بكين للعلوم البيولوجية و تجاوز أيضا المرحلة الأولى والثانية. حيث كان اللقاح آمن و تشكلت الاستجابة المناعية و الأضداد".

    وتابع الدكتور طارق: "بحسب الخبراء الصينيين فإن اللقاح يجب أن يتجاوز المرحلة الثالثة و الأخيرة، المرحلة الثالثة تهدف للتأكد أن الاستجابة المناعية التي تشكلت بعد التلقيح كافية للوقاية من الفيروس".

    وقال: "سيتم التأكد من هذه المرحلة حسب الخبراء الصينيين بإرسال المتطوعين إلى دول تفشى فيها الفيروس بعد التنسيق مع هذه الدول. أو عن طريق تجنيد أشخاص من دول صديقة تفشي فيها الفيروس حاليا و تطعيمهم باللقاح بالتنسيق مع هذه الدول، أو عن طريق تطعيم الصينيين المغتربين في هذه الدول ومراقبتهم".

    وقال: "بحسب الخبراء الصينيين نتائج هذه المرحلة الأخيرة قد تظهر خلال هذا الصيف، واللقاح سيكون جاهزا و يتم تسويقه قبل نهاية هذا العام أو مطلع عام  2021".

    وختم: "مسؤولون في شركة سينوفاك التي مركزها بكين وتملك فروعا في عدد من المدن الصينية قالوا إنه بعد نجاح التجارب الأولية على اللقاحات في بكين وووهان، أنشؤوا ورشتين لإنتاج اللقاحات في بكين وووهان استعدادا لتسويق اللقاح المرتقب وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون جرعة سنويا في كل ورشة".

    انظر أيضا:

    الصين تجري تجربة على لقاح لفيروس كورونا في الإمارات
    بومبيو: مساهمات الصين في مكافحة كورونا "لا تذكر"
    الشرطة الصينية تعتقل صحفية نقلت ما يحدث في ووهان خلال أزمة كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945
    ماكرون يقدم دليلا على موت عقل الناتو
    ماكرون يقدم دليلا على "موت عقل الناتو
    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية تستعد لاستقبال الزائرين
    أين تذهب هذا الصيف... وجهات سياحية عالمية تستعد لاستقبال الزائرين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك