أخصائي سوري يكشف من الصين تفاصيل من المرحلة الأخيرة للقاح كورونا قبل تسويقه

أعلنت الصين نجاح المرحلتين الأولى والثانية من إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، لتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الإعلان النهائي عن النجاح التام للقاح والبدء بتسويقه.

وأعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة "ساينوفارما" الصينية منذ يومين نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

ووفقا لموقع تشاينا دوت أورغ، أظهرت النتائج أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، ونجح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوما.

وذكرت الشركة أن التجارب السريرية للقاح هي دراسة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية".

وحول هذا الموضوع، كشف الأخصائي السوري بأمراض المناعة في الصين طارق محمد لوكالة "سبوتنيك" بعض تفاصيل المرحلة الأخيرة التي تسبق الإعلان النهائي عن نجاح اللقاح.

وقال: "تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن نجاح التجارب السريرية في مرحلتها الأولى والثانية على اللقاح الذي تم تطويره في معهد ووهان للمنتجات البيولوجية. حيث كانت المرحلة الأولى تهدف للتأكد من الأمان. وكان اللقاح آمنا و لم تظهر أي آثار جانبية مهمة على المتطوعين و كان عددهم 108".

وتابع: "في المرحلة الثانية التي تهدف للتأكد من حدوث الاستجابة المناعية و تشكل الأضداد، لدى مراجعة النتائج تبين أن جميع المتطوعين البالغ عددهم 500 متطوع قد أنتجوا أجساما مضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" بعيارات عالية بعد 28 يوم من التطعيم و بنسبة 100% من المتطوعين" .

وأضاف: "في 30 أيار الماضي تم الإعلان عن نجاح تجارب اللقاح المعطل الآخر الذي طوره معهد بكين للعلوم البيولوجية و تجاوز أيضا المرحلة الأولى والثانية. حيث كان اللقاح آمن و تشكلت الاستجابة المناعية و الأضداد".

وتابع الدكتور طارق: "بحسب الخبراء الصينيين فإن اللقاح يجب أن يتجاوز المرحلة الثالثة و الأخيرة، المرحلة الثالثة تهدف للتأكد أن الاستجابة المناعية التي تشكلت بعد التلقيح كافية للوقاية من الفيروس".

وقال: "سيتم التأكد من هذه المرحلة حسب الخبراء الصينيين بإرسال المتطوعين إلى دول تفشى فيها الفيروس بعد التنسيق مع هذه الدول. أو عن طريق تجنيد أشخاص من دول صديقة تفشي فيها الفيروس حاليا و تطعيمهم باللقاح بالتنسيق مع هذه الدول، أو عن طريق تطعيم الصينيين المغتربين في هذه الدول ومراقبتهم".

وقال: "بحسب الخبراء الصينيين نتائج هذه المرحلة الأخيرة قد تظهر خلال هذا الصيف، واللقاح سيكون جاهزا و يتم تسويقه قبل نهاية هذا العام أو مطلع عام 2021".

وختم: "مسؤولون في شركة سينوفاك التي مركزها بكين وتملك فروعا في عدد من المدن الصينية قالوا إنه بعد نجاح التجارب الأولية على اللقاحات في بكين وووهان، أنشؤوا ورشتين لإنتاج اللقاحات في بكين وووهان استعدادا لتسويق اللقاح المرتقب وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون جرعة سنويا في كل ورشة".