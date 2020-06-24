بعد تعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب... خطوة كورية شمالية جديدة على الحدود

قال مسؤولون من كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم رصد تحركات كوريا الشمالية لإزالة مكبرات الصوت الدعائية التي أعادت تركيبها مؤخرا على طول الحدود، بعد أن أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب.

وقامت كوريا الشمالية مؤخرا بتركيب حوالي 20 - 30 مكبر صوت في المناطق الحدودية بعد أن هددت باتخاذ إجراءات عسكرية ضد ما وصفته بـ"العدو" في غضب بسبب فشل سيئول في منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قال مصدر عسكري إن كوريا الشمالية تزيل مكبرات الصوت التي تم تركيبها حديثا من وقت سابق اليوم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت كوريا الشمالية تعليق العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية برئاسة الزعيم كيم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأكد وزير دفاع كوريا الجنوبية جونغ كيونغ-دو سحب الشمال لمكبرات الصوت، قائلا إن الجيش يراقب عن كثب التحركات ذات الصلة. لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك عدد مكبرات الصوت التي تم تركيبها مؤخرا، وعدد مكبرات الصوت التي تم سحبها ومكان وجودها.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ — Victoria Kim (@vicjkim) June 16, 2020

وذكر الوزير جونغ خلال جلسة للجنة برلمانية قضائية "بغض النظر عن تحركات كوريا الشمالية، سنستمر في الحفاظ على موقف الاستعداد الثابت وإدارة الوضع لمنع المواطنين من الشعور بعدم الأمان."

وحث كوريا الشمالية على "التخلي تماما" عن خطط العمل العسكرية بدلا من تعليقها. وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن السلطات في حالة تأهب قصوى، حيث تم اتخاذ قرار التعليق خلال الاجتماع "التمهيدي".

وأضاف "ما زلنا نرى المزيد من القوات الكورية الشمالية حول مراكز الحراسة في الحدود أكثر من ذي قبل. لكن لم يتم الكشف عن تحركات غير عادية تشير إلى أن كوريا الشمالية ستضع تهديداتها السابقة موضع التنفيذ".

وفي الأسبوع الماضي، قام الشمال بتفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية. وحذر بعد ذلك من أنه سيتخذ سلسلة من العمليات العسكرية، مثل نشر قواته في كيسونغ ومنطقة جبل كومكانغ السياحية على الساحل الشرقي وفتح مناطق حدودية لتوزيع منشورات مناهضة للجنوب.

وفي عام 2018، قامت الكوريتان بتفكيك حوالي 40 مكبر صوت لكل منهما من مناطقهما الحدودية، حيث اتفقتا على وقف جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض والقضاء على وسائل هذه الأعمال، بما في ذلك البث عبر مكبرات الصوت وتوزيع المنشورات وفقا لإعلان بانمونجوم الموقع في 27 أبريل/ نيسان بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.