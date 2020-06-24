بومبيو يكشف شرط واشنطن لمساعدة لبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قول بومبيو، اليوم الأربعاء: "واشنطن مستعدة لمساعدة لبنان إذا عملت الحكومة بطريقة ‬‬لا تجعلها رهينة لجماعة (حزب الله) اللبنانية المسلحة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، في حديث للصحفيين، إنه "إذا أظهرت الحكومة اللبنانية استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في نهوض اقتصادها مجددا".

ويواجه لبنان أزمة مالية حادة، تشير تقارير إلى أنها أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.