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    مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يصل إلى جلسة إحاطة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب

    مداها يغطي الخليج وأوروبا... بومبيو ينشر صورة تظهر قدرات إيران عند رفع حظر الأسلحة... صورة

    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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    نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة له على "تويتر" صورة تظهر المدى الذي ستصل إليه قدرات إيران الجوية في حال رفع حظر شراء الأسلحة عنها.

    جاءت تغريدة بومبيو بالتزامن مع مطالبات أمريكية بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، بعد قرب انتهاء مدة الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

    قوات الدفاع الوطني السوري، ريف حماة، سوريا
    © Sputnik . Basiol Shartouh
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    وكان بومبيو قد صرح اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن قال فيه: "نأمل أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي داعم لتمديد حظر السلاح على إيران"، المفترض أن ينتهي في أكتوبر المقبل.  

    ويظهر في تغريدة بومبيو خريطة للشرق الأوسط، مركزها إيران، قسمت إلى دوائر تبين نفوذ القوات الجوية الإيرانية في حال إلغاء الحظر على شراء الأسلحة.

    وكتب بامبيو في تغريدته: "عندما ينتهي حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر، وستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة مثل (سو 30) الروسية و(J-10) الصينية، بهذه الطائرات الفتاكة جدا، يمكن أن تكون أوروبا وآسيا في مرمى إيران. لن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك".

    ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ساخرا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة له على "تويتر" شارك فيها الصورة التي نشرها نظيره الأمريكي.

    وقال ظريف "الأخير (بومبيو) يائس من تضليل العالم إلى الحد الذي يزعم فيه أنه بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستبادر إيران إلى شراء مقاتلات ومن ثم ترسلها إلى نقاط أبعد من أقصى مدى لها".

    وأضاف ظريف: "ربما يمكن لبومبيو أن يوضح لنا كيف ستعود هذه المقاتلات إلى إيران بعد نفاد وقودها!".

    وبحسب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تزامن مع توقيع الاتفاق النووي عام 2015، سينتهي حظر بيع السلاح لإيران اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول وستتمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة بعد موافقة مجلس الأمن.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إيران, مايك بومبيو
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