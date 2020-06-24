هولندا تعلن تخفيفا جديدا لإجراءات الحجر الصحي

أعلنت هولندا، اليوم الأربعاء، المزيد من إجراءات تخفيف الحجر الصحي المفروض للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

أمستردام - سبوتنيك. وأفادت وكالة "دي تيليغراف"، اليوم الأربعاء:

"أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روتييه عن تخفيف عدد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ سيسمح للصالات والأندية الرياضية بالعودة للعمل في أول الشهر المقبل، كما سيسمح للمطاعم والمقاهي ودور السينما والمتاحف استقبال عدد أكبر من الزوار مع إبقاء الإجراءات الوقائية".

وبحسب التعليمات الجديدة، "من الممكن أن تستقبل الرياضات الحية الجماهير شريطة إبقاء مسافة بين الأشخاص، كما يمكن لمدارس المرحلة الثانوية أن تفتح أبوابها بشكل كامل ولجميع الطلاب بعد الإجازة الصيفية".

كما أجازت الحكومة إقامة الحفلات الموسيقية الحية، ولكنها منعت حتى الآن المهرجانات والحفلات الصيفية بأعداد كبيرة ، التي تتطلب تصريحا من البلدية".