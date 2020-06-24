نجل ترامب يطالب بوضع تماثيل لوالده بدلا من التي يحطمها المتظاهرون

طالب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، بوضع تماثيل لوالده بدلا من تلك التي يتم إزالتها في جميع أنحاء البلاد على يد المتظاهرين.

غرد نجل ترامب "هل تريدون الحفاظ على آثارنا؟ دعونا نتحرك لاستبدال تمثال جديد وأكثر قوة للرئيس دونالد ترامب بأي تمثال يطاله المتظاهرون خلال أعمال الشغب".

أتت تغريدة ترامب جونيور عقب ساعات من إعلان الرئيس أن أي متظاهر يقوم بتخريب أو تحطيم تمثال يمكن أن يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات.

Want to save our monuments?



Let’s get a movement going to replace any statue torn down during these riots with a new and more sturdy statue of @realDonaldTrump.



The nonsense would stop instantly. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 23, 2020

وقال الرئيس الأمريكي إنه فوض الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ملكية اتحادية أخرى في الولايات المتحدة وتوقيع عقوبة السجن 10 سنوات، وفقا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.

وشهدت العاصمة واشنطن القبض على عدد من المتظاهرين حاولوا سحب تمثال برونزي للرئيس السابق أندرو جاكسون.

ويقوم المنظاهرون بإزالة التماثيل والأعلام والرموز الكونفدرالية أو العنصرية والشخصيات التاريخية في جميع أنحاء أمريكا وسط احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض.