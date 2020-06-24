ماكرون وبوتين يبحثان عدة قضايا من بينها ليبيا

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث في إطار الحوار الاستراتيجي الفرنسي الروسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو الجمعة، مواضيع الأمن في أوروبا و الفضاء الإلكتروني وتسوية الأزمات العالمية، من بينها أوكرانيا وليبيا وجملة من القضايا الأخرى، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف.

باريس - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الإليزيه قوله أن "هناك حاجة لمزيد من التقدم حول الأجندات المتعلقة بالأزمات، وخاصة بشأن أوكرانيا".

يذكر أن باريس استضافت في ديسمبر/كانون الأول الماضي قمة "رباعية نورماندي"، التي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، حول التسوية الأوكرانية، وتم الاتفاق على سحب القوات من بعض النقاط ومواصلة الجهود لتنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية.

وسبق لماكرون أن دعا الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في السياسات تجاه روسيا، وإلى ضرورة الحوار والشراكة مع موسكو.

في سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف الحرب في ليبيا واستئناف المفاوضات بين طرفي الصراع في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في باريس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال ماكرون: "فرنسا وتونس تطلبان سويا أن يكف أطراف الصراع في ليبيا عن الحرب وأن يستأنفوا المفاوضات".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، أن اجتماع اللجنة الدولية المقبل بشأن ليبيا سيعقد بمشاركة جميع الأطراف التي حضرت مؤتمر برلين، إضافة إلى سويسرا وهولندا، مؤكدة أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات في ليبيا ومفاوضات الأطراف بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.