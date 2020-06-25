اليابان تتخلى عن خططها لنشر منظومتين للدرع الصاروخي أمريكي الصنع

تخلت اليابان عن خططها لنشر منظومتين أرضيتين للدرع الصاروخي من طراز (إيجيس أشور) أمريكي الصنع، وجاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو ، نقلاً عن وزير الدفاع تارو كونو.

موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق اعرب وزير الدفاع الياباني تارو كونو عن عزمه وقف نشر المنظومتين لوجود مشكلات فنية وبسبب التكلفة أيضا.

كانت الحكومة اليابانية اتخذت في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 ، قرارا، وافقت بموجبه، على نشر منظومتين أرضيتين للدرع الصاروخي من طراز "إيجيس أشور" على أراضي محافظتي "أكيتا" الشمالية الغربية و"ياماغوتي" في جنوب شرق البلاد

ويفترض أن يكون مدى عمل "إيجيس" قادراً على تغطية كامل أراضي البلاد. وستكلف كل منظومة 100 مليار ين (حوالي 890 مليون دولار). وتتوقع طوكيو أن تدخل المنظومتان في الخدمة حتى عام 2023.

وتضم منظومة الدرع الصاروخي اليابانية في الوقت الحاضر، عددا من السفن المزودة بمنظومة "إيجيس" المسلحة بصواريخ اعتراض في الفضاء، ما وراء الغلاف الجوي، من طراز "إس.إم - 3 "، بالإضافة إلى منظومات صواريخ من طراز "إر. اي. إس - 3 " (باتريوت - 3).

وتعتبر منظومة "إيجيس" المركبة على متن مدمرة، قادرة على تدمير صاروخ باليستي على ارتفاع 500 كيلومتر. وتتميز المنظومة الأرضية بنفس هذه القدرة، أي أنها في واقع الأمر منظومة احتياطية ستقوم باعتراض الصواريخ التي تأتي من اتجاه البحر، إذا تطلب الأمر ذلك.