"الصحة العالمية": الإصابات بكورونا تصل 10 ملايين الأسبوع المقبل

علقت منظمة الصحة العالمية على قرار المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لهذا العام على ألف شخص فقط.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بقرار السلطات السعودية عدم السماح لأكثر من ألف شخص بالمشاركة في الحج في مكة هذا العام، مشيراً إلى "مثال جديد على الخيارات الصعبة التي على كافة الدول اتخاذها لإعطاء الأولوية إلى الصحة"، حسبما ذكرت "يورو نيوز".

وحذرت م نظمة الصحة العالمية من أن عدد إصابات كوفيد-19 سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأمريكيتين.

وقال غيبريسوس "خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، خلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

وقررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، ولاقى القرار السعودي ترحيبا وتأييدا من كافة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة العلماء المسلمين.

وكانت الصين أعلنت عن أول إصابة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول واستغرق الأمر حتى منتصف مايو/ أيار لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بنحو 2.2 مليون حالة أو 25 بالمئة من إجمالي كل الإصابات المسجلة.