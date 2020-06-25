استطلاع: بايدن يحقق تقدما أمام ترامب خصوصا بين النساء

أفاد استطلاع للرأي، أمس الأربعاء، أن المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم بفارق 14 نقطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخبات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحصل الديمقراطي بايدن على 50 في المئة من الأصوات مقابل 36 في المئة للرئيس الجمهوري ترامب، بحسب مسح أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" ومعهد سيينا.

ونقلت وكالة "DW" أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بايدن على ترامب بمعدل عشر نقاط. وقال الاستطلاع الجديد، إنّ بايدن حقق تقدما كبيرا بين النساء والأمريكيين السود واللاتينيين.

Joe Biden is leading President Trump by 22 points among female voters, 3 points among male voters in the latest general election poll by The New York Times and Siena College.https://t.co/RPwYLPwwdq — MSNBC (@MSNBC) June 24, 2020

وأضافت الوكالة أن ترامب خسر أصوات الناخبين الذكور والبيض والأشخاص في منتصف العمر أو أكبر الذين يعطون أصواتهم عادة للجمهوريين.

وبرأي المنشور، فقد ترامب دعم بعضهم بسبب تعامله غير الناجح مع الوباء، كما أن موقفه المتشدد حول القانون والنظام خلال التظاهرات بشأن مقتل فلويد أثر سلبا على نسبة التصويت.

وشمل الاستطلاع 1337 ناخبا مسجلا، وأجري في الفترة من 17 إلى 22 يونيو/حزيران. وقال مراقبون، إن ما يشجع ترامب هو حقيقة أن الانتخابات ستجرى بعد أكثر من أربعة أشهر من الآن، ففي انتخابات 2016، قادت الديمقراطية هيلاري كلينتون استطلاعات الرأي طوال الحملة، لكنها خسرت الانتخابات في نهاية المطاف.