ارتفاع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى العشرات

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب المكسيك إلى 10 أشخاص، حيث تقوم الفرق المختصة بالتعاون مع السكان بإزالة الأنقاض وتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات بعض المواطنين الذين تعرضوا للزلزال، حيث قالت أورا بريسير للوكالة: "كانت هذه الشقة دائما منزلي. إنها المكان الذي ولدت فيه، حيث ترعرعت، حيث كل ذكرياتي...إذا فقدتها، فلن أفقد منزلي فحسب، بل سأفقد جزءا كبيرا من قلبي".

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not sure where epicenter is nor if there is any real damagepic.twitter.com/QiYXeFTCwj — News Jockey (@jockey_news) June 23, 2020

وقال فيسنتي روميرو في بلدة لا كروسيتا على ساحل المحيط الهادي: "كل شيء تضرر، وأخذ المنزل بأكمله. كل شيء فعلناه في حياتنا اختفى".

وكانت المنطقة المحيطة بمنتجع أواتولكو الشاطئي الشهير في ولاية واهاكا في الجنوب هي الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة، لكن أمكن الشعور بالاهتزاز في مناطق بعيدة مثل مكسيكو سيتي، حيث تمايلت المباني الشاهقة وهرع الآلاف من الناس في الشوارع.

وتضرر ما يقرب من 30 مبنى في العاصمة وفي حي شمالي تضرر بشدة من زلزال عام 2017، اضطر بعض السكان إلى إخلاء منازلهم.