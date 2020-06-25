ترامب يدلي ببيان مهم

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدلي ببيان مهم، قريبا.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن كيليان كونواي مستشار الرئيس الأمريكي، أن الأخير سيدلي ببيان مهم بشأن خطة "الضم"، التي ستعكف إسرائيل على تنفيذها لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وأكدت كونواي أن ترامب لديه ما يقوله بهذا الشأن، وسيكون سعيدا بذلك أيضا، قائلة: "جميع التوقعات السابقة، والتي يمكن وصفها بالمربكة قد تبددت، فالرئيس الأمريكي يريد أن يكون وكيلا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو يسعى لذلك في الوقت الراهن".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن كونواي أنه من المقرر ان يحضر كلمة أو بيان الرئيس الأمريكي، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس.

ويشار إلى أن نتنياهو قد أعلن، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.