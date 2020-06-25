تصريحات يابانية رسمية تثير شكوكا جديدة بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية

أعرب وزير الدفاع الياباني عن شكوك لدى بلاده بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال الوزير تارو كونو، اليوم الخميس: "لدينا شكوك بشأن صحة كيم"، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وتحدثت تقارير، في أبريل/نيسان الماضي، عن تدهور حالة كيم الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية، وأشارت معلومات لاحتمالية وفاته.

وأعلنت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، أن زعيمها ترأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم وقرر تعليق خطط التحرك العسكري ضد كوريا الجنوبية.

وتزايدت حدة التوترات السياسية بين الكوريتين بسبب خطط جماعات في كوريا الجنوبية لإطلاق منشورات دعائية تقول كوريا الشمالية إنها تمثل خرقا لاتفاق بين البلدين استهدف منع المواجهة العسكرية.