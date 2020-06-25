اليابان تكشف سبب تخليها عن الصواريخ الأمريكية

كشف وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الخميس، السبب الحقيقي لتخلي قواته الدفاعية عن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "إيجيس آشور" في البلاد.

نقلت وكالة "رويترز" تصريحات الوزير الياباني الذي قال خلال مؤتمره الصحفي: "أدركنا أننا لا نستطيع التحكم بالمكان الذي سيسقط فيه الصاروخ"، وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت سابق طمأنت الحكومة اليابانية السكان المحليين بأنه بإمكانها السيطرة على سقوط الصواريخ.

وأضاف الوزير: "لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، لا يمكننا مواصلة المشروع مع إيجيس آشور، وكان علينا أن نلغيه".

وشدد وزير الدفاع الياباني على أن "هذا هو السبب الوحيد"، منوها إلى أن "التهديد لا يزال صادرا عن كوريا الشمالية ولديها الكثير من الصواريخ الباليستية".

وأضاف كونو بقوله "لقد اختبرنا بعضها كيف تطير فوق اليابان. نحن بحاجة إلى حماية الناس، لذلك سنناقش كيف يمكننا القيام بذلك".

وأشار كونو إلى المناقشات المتعلقة بإمكانية توجيه "ضربة استباقية " ضد عدو، بقوله إنه من الضروري تحديد مصطلحات دقيقة، وهو ما يقصد به أن تكون متسقة مع القانون الدولي.

قائلا بهذا الصدد: "لا أعتقد أن الضربة الاستباقية هي المفهوم الصحيح".

وتخلت اليابان عن خططها لنشر منظومتين أرضيتين للدرع الصاروخية من طراز (إيجيس أشور) الأمريكي الصنع، وجاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو"، نقلاً عن وزير الدفاع تارو كونو.