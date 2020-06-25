الجيش يقتل 6 مسلحين ويعتقل 20 آخرين في مالي

نواكشوط - سبوتنيك. ذكر بيان للجيش أن وحدة تابعة للمنطقة العسكرية وسط البلاد تمكنت من تصفية 6 إرهابيين بالقرب من قرية نيان بمنطقة باندياكارا كما تمكنت من القبض على 20 إرهابيا ومصادرة أسلحة ومعدات ودراجات نارية.

وأضاف البيان أن الجيش المالي تمكن من استعاد سيارتين كان المسلحون قد استولوا عليهما خلال هجوم على مركز أمني في وقت سابق.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه خلفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين وتشريد مئات الآلاف، وذلك على الرغم من دعم المجتمع الدولي للبلاد.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إضافة إلى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.