من يحصل على لقاح كورونا أولا؟

تتسابق العديد من دول العالم لإنتاج لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد، لكن ذلك يطرح تساؤلا حول "من سيحصل على الجرعات الأولى للقاح الذي تثبت فعاليته.

© REUTERS / Dado Ruvic مدير معهد "الأمراض المعدية" الأمريكي: إنتاج لقاح كورونا مسألة وقت "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن "الدولة التي يتمكن علماؤها من إنتاج لقاح فعال، سيكون مواطنوها أول من يحصلون على هذا اللقاح".

وذكرت الوكالة أنه يوجد نحو 10 لقاحات، يتم اختبارها في عدة دول حول العالم، مشيرة إلى أن كل منها في مرحلة مختلفة عن الآخر.

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فوتشي، الثلاثاء الماضي، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، أصبح مسألة وقت.

ولفتت الوكالة إلى أن فوتشي كان يبدي تفاؤلا حذرا عندما تحدث عن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مشيرة إلى قوله أن اللقاح سيكون متاح نهاية العام أو في بداية 2021.

وأوضحت الوكالة أن العديد من الدول الغنية حول العالم، طلبت شراء ملايين الجرعات من اللقاحات التجريبية، في حين يواصل الخبراء مساعيهم لإنتاج اللقاح الذي يمكنه مكافحة المرض بفاعلية.

Who would be the first to get a COVID-19 vaccine? Probably people in the country where the first effective vaccine is developed. Find out more in @AP's “Viral Questions” series. Email your questions to FactCheck@ap.org. https://t.co/AEKgzxIH2T — The Associated Press (@AP) June 25, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.