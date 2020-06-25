"نفق العناق" يمنح البرازيليين القدرة على مقاومة العدوى... صور

قام موظفون في دور المسنين حول العالم بابتكار طرق غير مألوفة ليتمكن كبار السن من لقاء أو احتضان أحبتهم، جراء تفشي فيروس كورونا.

ونظّم دار الرعاية في البرازيل طريقة مبتكرة ليتمكن المسنون من احتضان أقاربهم، وقالت مديرة دار الرعاية روبيا سانتوس لقناة "سي إن إن": "لاحظنا أن الكبار كانوا يشعرون بالحزن، واعتقدنا أنهم سيكونون أكثر سعادة إذا وجدنا طريقة لهم لاحتضان أقاربهم".



In Brazil, the Geriatric Clinic Três Figueiras has created the Tunel do Abraco (the hug tunnel) for elderly residents to be able to hug their relatives 🥺 https://t.co/TMmSM43MRS pic.twitter.com/0nuw5oIzyX — WIRED UK (@WiredUK) June 22, 2020

وهكذا أنشأ الموظفون "نفق العناق"، الذي صنع من طبقات بلاستيكية سميكة، تحتوي على فتحات خاصة لأذرع الزوار والمقيمين تمكنهم من لف أذرعهم حول الشخص الواقف على الجانب الآخر.

It is so important to connect to the people and communities who mean the most to you. The team at the Geriatric Clinic Tres Figueiras facility created a "hug tunnel" out of plastic that allows residents to safely hug their loved ones during #COVID19. https://t.co/j33gmmENIz pic.twitter.com/V6der1C9P1 — PLASTICS_US (@PLASTICS_US) June 23, 2020

وتتواجد ثقوب الأذرع في الغطاء البلاستيكي على ثلاثة ارتفاعات مختلفة ليتمكن الأطفال وأولئك الذين في الكراسي المتحركة من المشاركة أيضا.

ويمنح النفق الناس الفرصة ليشعروا بدفء الاتصال البشري دون المخاطرة في ظل انتشار عدوى كورونا.

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BRA: The Tunel do Abraco (Hug Tunnel) at the Geriatric Clinic Tres Figueiras Amidst the Coronavirus (COVID-19) Pandemic

more photo’s: https://t.co/JUh8XR6Iqc pic.twitter.com/6x1Ne4xOV9 — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) June 19, 2020

ويقوم الموظفون بتعقيم البلاستيك بين الزيارات التي يتم تحديد مواعيدها مسبقًا. كما يتم فحص درجات حرارة الزوار ويُطلب منهم استخدام معقم اليدين.

واكتسب البرازيليون فكرتهم من مقطع فيديو تظهر عليه امرأة في الولايات المتحدة وهي تعانق والدتها باستخدام ستارة بلاستيكية.

وأشارت روبيا أن وجوه الناس تضيء بالفرح بفضل هذه الزيارات، وقالت: "إذا كان هناك أي شخص يدير مسكنًا أو مرفقًا لكبار السن، فإنني أوصيكم بتنظيم ذلك".