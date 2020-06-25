بشرى سارة... 4 مليارات جرعة من لقاح كورونا قريبا في الأسواق العالمية

قال جيمس روبنسون، أكبر خبير للتصنيع الدوائي في العالم، إن 4 مليارات جرعة دوائية ضد كورونا ستكون متاحة في الأسواق قريبا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف روبنسون أن التحالف يعتزم أن تكون لديه شركتان أو ثلاث لتصنيع كل لقاح، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي، نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة حددناها كهدف أدنى" بحلول نهاية عام 2021.

وأوضح أن "التحالف يعتزم أن يكون لديه من ثمانية إلى عشرة مواقع توزيع إقليمية كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا ثم محاولة الشحن إلى كل بقاع العالم".

وأشار إلى أن "تحالف ابتكار التدابير لمواجهة الأوبئة اتخذ خطوات أولية صوب تأمين طاقة تصنيع مع أكثر من 200 شركة من شركات الأدوية الحيوية أو شركات تصنيع اللقاحات الواقية، ومعظم الناس لا يصدقون أن أربعة مليارات جرعة أمر ممكن، وأنا أرى أنه ممكن".

وقام التحالف بإعداد قائمة بسلاسل التصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاحات الواقية من كورونا بشكل متوازن في أنحاء العالم، وذلك رغم عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد.

ويتخذ التحالف من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا، بدعم من 14 حكومة وكذلك مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة ويلكام تراست البريطانية.

وتتسابق العديد من دول العالم لإنتاج لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد، لكن ذلك يطرح تساؤلا حول "من سيحصل على الجرعات الأولى للقاح الذي تثبت فعاليته.

Who would be the first to get a COVID-19 vaccine? Probably people in the country where the first effective vaccine is developed. Find out more in @AP's “Viral Questions” series. Email your questions to FactCheck@ap.org. https://t.co/AEKgzxIH2T — The Associated Press (@AP) June 25, 2020

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن "الدولة التي يتمكن علماؤها من إنتاج لقاح فعال، سيكون مواطنوها أول من يحصلون على هذا اللقاح".

وذكرت الوكالة أنه يوجد نحو 10 لقاحات، يتم اختبارها في عدة دول حول العالم، مشيرة إلى أن كل منها في مرحلة مختلفة عن الآخر.

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فوتشي، الثلاثاء الماضي، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، أصبح مسألة وقت.