عدد ضحايا كورونا في إيران يتخطى 10 آلاف شخص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 215 ألفا و96 شخصا.

وبحسب وكالة "إرنا" كشفت المتحدثة عن وفاة 134 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 10 آلاف و130 شخصا.

وأضافت سادات لاري أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ، كما أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 2899 حالة.

وأشارت سادات لاري إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 175 ألفا و103 أشخاص إلى الآن، كما توفي 134 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و130 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و530 ألفا و437 شخصا خضعوا لتحاليل فیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.