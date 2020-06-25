طهران: الحظر غير القانوني على إيران أضر بجهود مكافحة المخدرات

وأضاف أن إيران ضبطت العام الماضي 950 طنا من أنواع المخدرات وهو رقم قياسي في تاريخ مكافحة المخدرات، موضحا أن ظاهرة انتشار هذه الآفة ليست بالمشكلة التي يمكن حلها من قبل بلد بعينه، كما أن أي بلد لا يمكن أن يزعم أنه مصان من هذه الآفة.
قال مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية محسن بهاروند إن "الحظر غير القانوني على إيران أضر بجهود مكافحة المخدرات، وبالتالي فإن دول العالم لن تكون في مأمن من تداعيات هذا الحظر".
وأضاف أن إيران ضبطت العام الماضي 950 طنا من أنواع المخدرات وهو رقم قياسي في تاريخ مكافحة المخدرات، موضحا أن ظاهرة انتشار هذه الآفة ليست بالمشكلة التي يمكن حلها من قبل بلد بعينه، كما أن أي بلد لا يمكن أن يزعم أنه مصان من هذه الآفة.
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