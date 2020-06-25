طهران: الحظر غير القانوني على إيران أضر بجهود مكافحة المخدرات

قال مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية محسن بهاروند إن "الحظر غير القانوني على إيران أضر بجهود مكافحة المخدرات، وبالتالي فإن دول العالم لن تكون في مأمن من تداعيات هذا الحظر".

حسب وكالة "إرنا" الإيرانية قال بهاروند، خلال اجتماع رئيس لجنة مركز مكافحة المخدرات مع السفراء والملحقين العسكريين الأجانب في طهران بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إن إيران بذلت جهودا شاخصة للعيان في مجال مكافحة المخدرات، وتحملت تكاليف متعددة مادية ومعنوية في هذا المجال.

وأضاف أن إيران ضبطت العام الماضي 950 طنا من أنواع المخدرات وهو رقم قياسي في تاريخ مكافحة المخدرات، موضحا أن ظاهرة انتشار هذه الآفة ليست بالمشكلة التي يمكن حلها من قبل بلد بعينه، كما أن أي بلد لا يمكن أن يزعم أنه مصان من هذه الآفة.