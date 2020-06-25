خلافات بشأن رفع علم "قوس قزح" احتفالا بالمثلية على مبنى سفارات أمريكية... صور

نشرت السفارات الأمريكية في بلدان مختلفة علم "قوس قزح" على مبانيها، وذلك احتفالا بشهر الفخر لدعم المثليين.

وأفيد في عام 2019، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت السفارات الأمريكية من نشر أعلام قوس قزح خلال الاحتفال بـ"شهر فخر المثليين".

This morning a giant LGBT flag hung on the edge of the American Embassy Garden Ring in Moscow. pic.twitter.com/ZjRFV0Dc5s — Azad (@tatarosman3) June 25, 2020

وتم التأكيد على أنه على الرغم من هذا التقييد، يمكن للبعثات الدبلوماسية تعليق الأعلام في أماكن أخرى، بما في ذلك داخل السفارات وعلى الجدران الخارجية.

ومع ذلك، ظهرت أعلام قوس قزح على مباني البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العديد من البلدان، مثل روسيا وإسرائيل ولاتفيا وبولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

وأزالت بلدية القدس العلم يوم الثلاثاء الماضي من الجدار الخارجي لمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة، بعد أن نبه عمدة يميني متطرف السلطات إلى حقيقة أن السفارة لم تطلب إذنًا رسميا بتعليقه.

@Franklin_Graham This is US embassy building in South Korea. Korea did not legalize same sex marriage. But American embassy advertise LGBT with its rainbow flag. America should not advertise immoral or controversial issue to other nations. Pray that US embassy remove LGBT flag. pic.twitter.com/iyBqNThjNN — Yoon Young Chung (@impaulchung) May 31, 2019

كما أزالت السفارة الأمريكية في سيئول لافتة "حياة السود مهمة" وعلم قوس قزح لدعم حقوق المثليين، بعد أن اشتكى الرئيس دونالد ترامب وكبار قادة وزارة الخارجية من العروض، وفقًا لصحف أمريكية.

Trump admin shuts down embassies' requests to fly LGBT Pride flag for Pride month, reverses Obama policy: report https://t.co/3pqhiLFw90 pic.twitter.com/hrHiJZt3a1 — The Hill (@thehill) June 8, 2019

ويتم الاحتفال بشهر فخر المثليين سنويًا في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران. ويتم عقد نزهات وحفلات وندوات وحفلات موسيقية خلال المسيرات.