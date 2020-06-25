عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف شركات صلب ومعادن أخرى

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أصدرت اليوم الخميس جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران.

وحسب "رويترز" استهدفت الولايات المتحدة إيران يوم الخميس بجولة أخرى من العقوبات على ثمان شركات تستهدف هذه المرة شركات الصلب والمعادن الأخرى، بحسب إشعار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت.

وقال الإشعار إن الشركات المتضررة تشمل خمس شركات مرتبطة بشركة مباركة للحديد.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الأخيرة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط.