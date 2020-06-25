بعد استلام 3 مقاتلات... قائد القوة الجوية الإيرانية يؤكد جاهزية الرد

أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد طيار عزيز نصير زادة، الیوم الخمیس، جهوزية وقدرة الطيارين الإيرانيين في الرد على أي تهديد.

وقال العميد نصير زادة، في کلمته خلال مراسم تسلم القوة الجوية 3 مقاتلات من طراز "کوثر" إن "مهندسي الصناعة الجوية في وزارة الدفاع وطياري القوة الجوية للجيش أثبتوا أنهم من أفضل المهندسين والطيارين في مجال الملاحة الجوية في العالم"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "إنتاج الطائرة المقاتلة القاذفة "كوثر" ومواصلة نشاط الخط الإنتاجي لهذا الجيل من المقاتلات من قبل خبراء الصناعة الجوية في وزارة الدفاع قد أحبط تصورات الأعداء بأنهم يمكنهم عبر الحظر الشامل إيقاف العجلة العسكرية خاصة الصناعة الجوية للبلاد".

واعتبر قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، "تحليق طياري القوة الجوية بمقاتلات إيرانية الصنع تماما أمرا باعثا على الفخر"، مضيفا أن "طياري القوة الجوية الشجعان والبواسل والأكفاء والثوريين أثبتوا استعدادهم لمواجهة أي تهديد".

كما اعتبر "التحليق المتزامن والمنسق للمقاتلات الثلاث من طراز "كوثر" وتنفيذ مناورات في مستويات واطئة من قبل طياري القوة الجوية للجيش أمرا جديرا بالإشادة" وقال إن "الكفاءة والذكاء والتدريبات الحديثة والمعقدة من قبل أساتذة الطيران في البلاد قد تجلت اليوم في مناورة الطيارين بهذه الطائرات".