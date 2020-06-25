غضب الطبيعة يضرب اسطنبول بإعصار وفيضانات... فيديو

غمرت أجزاء كبيرة من المياه مدينة اسطنبول التركية، وضربت أجزاء أخرى من المدينة الرياح العاتية والأمواج الشديدة، وعواصف البرد المتفرقة التي أجبرت السكان على الاحتماء، وفوق كل ذلك، إعصار مخيف.

فعلى الرغم من تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، لم يكن من الممكن أن يتخيل ما يقرب من 16 مليونا من سكان اسطنبول هجمة العواصف ومثل هذه الأحوال الجوية السيئة التي كانت تنتظرهم يوم أول أمس الثلاثاء.

وتشكل إعصار نادر قبالة المناطق الغربية للمدينة، تم التقاط صور له من قبل السكان الفارين بالفعل من الأمطار الغزيرة وعواصف البرد العنيفة.

غمرت المياه مقاطعتي سلطان غازي وغازي وسمان باشا في المدينة، مع حدوث فيضانات شديدة في منطقة كاغيثان المركزية.

ركض المواطنون المحاصرون للحصول على مأوى حيث جعلت الفيضانات المفاجئة السيارات المهجورة تطفو في الشوارع.

​وضربت الأمواج العملاقة بعض المناطق الساحلية، وقامت الطبيعة بتفريغ غضبها الكامل على مضيق البوسفور المحاصر.

لم ترد أية تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة، على الرغم من أن مراسلا محليا للطقس أصيب بحطام متطاير وفقًا لوسائل الإعلام التركية.