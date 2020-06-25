غضب الطبيعة يضرب اسطنبول بإعصار وفيضانات... فيديو

فعلى الرغم من تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، لم يكن من الممكن أن يتخيل ما يقرب من 16 مليونا من سكان اسطنبول هجمة العواصف ومثل هذه الأحوال الجوية السيئة التي كانت تنتظرهم يوم أول أمس الثلاثاء.
وتشكل إعصار نادر قبالة المناطق الغربية للمدينة، تم التقاط صور له من قبل السكان الفارين بالفعل من الأمطار الغزيرة وعواصف البرد العنيفة.
Çatalca’da hortum çıktı #çatalca #hortum pic.twitter.com/sF7XEF7QF7— Yücel Beytaş (@YucelBeytas) June 23, 2020
غمرت المياه مقاطعتي سلطان غازي وغازي وسمان باشا في المدينة، مع حدوث فيضانات شديدة في منطقة كاغيثان المركزية.
ركض المواطنون المحاصرون للحصول على مأوى حيث جعلت الفيضانات المفاجئة السيارات المهجورة تطفو في الشوارع.
Heralde #hortum en net görüntü budur #dolu pic.twitter.com/9no4kXKGbC— Sinyor Tinerci 🏠 (@SinyorTinerci) June 23, 2020
وضربت الأمواج العملاقة بعض المناطق الساحلية، وقامت الطبيعة بتفريغ غضبها الكامل على مضيق البوسفور المحاصر.
لم ترد أية تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة، على الرغم من أن مراسلا محليا للطقس أصيب بحطام متطاير وفقًا لوسائل الإعلام التركية.
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