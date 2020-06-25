مفاجأة صادمة... وزير الطيران الباكستاني يكشف معلومة خطيرة بعد سقوط الطائرة

كشف وزير الطيران الباكستاني، غلام ساروار خان، أن "أكثر من 30٪ من الطيارين المدنيين في باكستان يحملون تراخيص مزورة وغير مؤهلين للطيران".

وقال غلام ساروار خان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية الباكستانية ، إن "262 طيارا في البلاد لم يخضعوا للاختبار بأنفسهم ودفعوا لأشخاص غيرهم لتقديم الاختبار نيابة عنهم"، مضيفاً "ليس لديهم خبرة في الطيران".

وقال خان، إن "باكستان لديها 860 طيارا يخدم شركات الطيران المحلية، بما في ذلك الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، بالإضافة إلى عدد من شركات الطيران الأجنبية".

وكانت شركة الخطوط الجوية الباكستانية قامت بتوقيف جميع طياريها الذين يحملون تراخيص مزورة عن العمل بشكل مباشر، مؤكدة أن "بعض الطيارين المزيفين يعملون أيضاً لشركات طيران أجنبية".

وأعلن عن نتائج تحقيق حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية التي تحطمت بعد إقلاعها من لاهور في 22 مايو/ أيار، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب باستثناء راكبين وطاقم الطائرة.

ولم يوضح خان ما إذا كان يحمل الطياران في رحلة PK 8303 المحطمة تراخيص مزيفة، ولكن التقارير قالت إن الطيارين كانا يتحدثان عن فيروس كورونا وتجاهلا تحذيرات مراقبي الحركة الجوية المتكررة، قبل سقوط الطائرة في منطقة سكنية بالقرب من المطار.