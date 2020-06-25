رئيس كوريا الجنوبية يدعو الشمال إلى السلام محذرا من أن الحرب لم تنته بعد

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الخميس، دعوة إلى الجارة كوريا الشمالية، كما أرسل رسالة تحذير واضحة إلى زعيمها كيم جونغ أون.

وقال مون، في خطاب ألقاه خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاع الحرب الكورية: "لا يمكننا إحياء ذكرى الحرب الكورية بطريقة حقيقية، وذلك لأنها لم تنته رسميا بعد"، معربا عن أمله في أن يبادر الشمال إلى مبادرة لإنهاء الحرب الأكثر حزنا في تاريخ العالم".

وأضاف: "إذا كنا سنتحدث عن الوحدة، فعلينا تحقيق السلام أولًا، وبعد أن يستمر السلام سنتمكن من الوصول إلى باب الوحدة أخيرا"، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ليس لديها نية لفرض نظامها على الجار الشيوعي، وشدد على أهمية بناء السلام أولا.

وقال: "نسعى إلى تحقيق السلام ونعتزم العيش معًا بشكل جيد"، وأضاف: "سنبحث باستمرار عن طرق تعود بالنفع المتبادل على الكوريتين من خلال السلام. وقبل الحديث عن الوحدة، آمل أن نصبح جيرانًا ودودين أولًا".

وأعلنت كوريا الشمالية أمس الأربعاء، "تعليق خطط العمل العسكري" ضد جارتها الجنوبية، والذي يأتي بعد أسابيع من تدهور العلاقات، كان أبرزها القطع أحادي الجانب لجميع خطوط الاتصالات الثنائية وهدم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.